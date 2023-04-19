Depremzedeler bayram için memleketlerine dönüyor

Hüseyin ASLİYÜCE

Depremin ardından büyükşehirlerde yakınlarının yanına yerleşen depremzedeler geçen iki buçuk aylık zamanın ardından Ramazan bayramı için İstanbul Havalimanı iç hatlar terminalinde yoğunluk oluşturdu.

Acılı anne gözyaşı döktü

Malatya’ya giden Servet Çakmak; “ Depremde oğlumu ve iki torunumu kaybettim. İstanbul'da kızımın yanında kalıyorum. Çocuklarımın toprağına gidiyorum.Ev yok bark yok. Toprağını görmeye gidiyorum. Kuzularım orada kaldı. Sonra geri döneceğim buraya. Ne yapalım? Allah herkese sağlık versin. Gelin bir yerde, kalan çocuğu bir yerde; her birisi bir yerde kaldı." şeklinde konuştu.

Malatya'ya ailesi ile giden İbrahim Erdem de depremde evlerinin hasar gördüğünü, kendisinin çalışmak için İstanbul'a geldiğini belirtti. Bayramda memleketteki ailesiyle bir arada olacağını belirten Erdem, "Deprem bizler için sıkıntılı oldu. Büyük hasarlarımız var. Buraya çalışmaya geldim. Bayramda ailemi görmek için gidiyorum. Birkaç gün kalacağız ve tekrar çalışmaya geleceğiz. Hayat devam ediyor ve devam ettirmek zorundayız. Memleketimize tekrar devam etmek zorundayız. Herkesin gelip devam etmesini isterim. Herkes çalışma hayatını kursun. Biraz zor olacak ancak devam edeceğiz. Devletimiz güçlüdür, yaralarımız sarılır. Devletimize, milletimize güveniyoruz" diye konuştu.