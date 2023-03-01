Depremzedeler için ücretsiz uçuşlar sona erdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaket bölgesinden ayrılmak isteyen afetzedeler için Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Havayolları ve SunExpres ücretsiz uçuş gerçekleşmişti.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi’de, 6 Şubat'taki depremlerin yaşandığı bölgelerden 1 Mart’ a kadar 417 bin 199 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ekşi, sosyal medya hesabından, "Şimdiye kadar depremle ilgili, 2 bin 442 gidiş dönüş sefer (4 bin 885 uçuş) yaptık. 417 bin 199 vatandaşımızı tahliye ettik. 277 bin 439 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 418 kargo seferi ile 16 bin 62 ton yardım malzemesini taşıdık." paylaşımını yaptı.

THY’den eğitim köpeklerine jest

Öte yandan THY bölgede arama-kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından ülkelerine dönen yabancı eğitim köpeklerini uçakların kargo bölümünde uçurmadı. Çok sayıda kişinin sağ kurtulmasını sağlayan köpekler, Business Class bölümde ve kabin içerisinde yolculuk yaparak ülkelerine döndüler.