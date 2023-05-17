Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımı final için İtalya’ya gitti.

Hüseyin ASLIYÜCE

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek olan CEV 2023 şampiyonalar ligi Türk finali 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30’da başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı bugün İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’nın TK-1875 tarifeli seferi ile saat 16.30’da Milano’ya uçtu.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı kaptanı Tijana Boskovoviç final de oynamaktan gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

’’ Öncelikle çok heyecanlıyım. Süper Final'e gidiyoruz ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. İki Türk takımının finalde olması tesadüf değil. VakıfBank ile final maçında karşı karşıya geleceğimiz için çok mutluyum”

Öte yandan 11 kupayla Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, “Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” unvanını korumak için sahaya çıkacak. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.