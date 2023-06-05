Havayolları her krizde sorumluluk sahibi oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Zirvede konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur; “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkece yaşadığımız her krizde, havacılık sektöründeki tüm firmalardan daha fazla sorumluluğa sahip olduk ve bugün baktığımızda her krizin altından başarı ile çıktık. Pandemi zamanı zaten buna örnek iken ülkemizi sarsan deprem sürecinde ise yine havacılık sektörünün kriz anlarındaki önemli rolünü görmüş olduk. Depremin olumsuz etkilerini azaltmak için ekip olarak büyük bir özveri ile çalıştık.

Mottomuzda belirttiğimiz gibi bu süreçte de yine birlikte başaracağız. Bundan sonra ise sürdürülebilirlik alanına olan yatırımlarımızı devam ettirip sıfır atık üzerine atacağımız adımlar ile sadece ülkemizde değil dünya çapında fark yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.