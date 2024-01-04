İGA Güvenlik Hizmetleri, C ruhsatı aldı

İGA, hizmete girmesinin ardından geçen 5 yıl içinde, dünyanın 315 farklı noktasına uçuş sağlayarak 250 milyondan fazla yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, havacılık güvenliği hizmetlerinde de gücünü artırıyor.

İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından "Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi" faaliyetlerinde kullanılan C ruhsatı almayı başardı.

Türkiye genelinde, 5188 sayılı yasa kapsamında fiziki güvenlik hizmetleri sunma yetkisi bulunan şirket, "Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği" kapsamındaki C ruhsatıyla, havayolu firmalarının uçaklarına yönelik her türlü güvenlik hizmetini sağlayabilecek.

3 bin 500 kişi istihdam ediliyor

İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ, havayolu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda; kimlik, pasaport, vize gibi belgelerinin incelenmesi, uçağa erişimin kontrol altına alınması, kargo güvenliği ve kargonun uçağa erişiminde, yüklemede refakat, ikramların uçağa erişimi-güvenliği, uçak temizlik personeli ve uçak altı bagajının yüklenmesine refakat, yolcuların silah transferlerinin sağlanması gibi hizmetleri sunabilecek.

Havacılık güvenliğinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen İGA Güvenlik, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimlerini sağlamak üzere alt yapısını en son teknolojik ekipmanlarla destekleyerek hizmet verecek.

İGA Güvenlik, İstanbul Havalimanı'nda 3 bin 500 kişilik istihdam gücüyle, talep edilen tüm hizmet kalemlerinde hızlı ve nitelikli çözümler sağlayarak müşterilerinin beklentilerini de en iyi şekilde karşılamayı amaçlıyor.