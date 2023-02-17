İGA, Hatay’a 350 konteyner ev yapacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarmak için İGA İstanbul Havalimanı depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da evsiz kalan afetzedelerin barınması için bir konteyner kent kurmak üzere harekete geçti.



İGA’ya Hatay Valiliği tarafından tahsis edilen 30 dönüm arazi Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın olduğu askeri binanın yanında bulunuyor.

7 gün 24 saat çalışma var

İnşaatına 13 Şubat’ta başlanan ve Şubat sonuna kadar tamamlanması planlanan kentin bir an önce depremzedelerin hizmetine sunulabilmesi için İGA, 89 personel ve 34 iş makinesi vardiyalı olarak 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını yürütüyor. 350 konteynerlık kent kurulup ardından 350 aileye yuva olacak.

Konteynerlerde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak mevcut

İGA İstanbul Havalimanı’ndan gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgelerine giden çalışanlar ise Hatay’da kurulan konteyner kentin kurulum aşamasında görev alıyor. Sevkiyatı 20-26 Şubat tarihleri arasında İstanbul’dan gerçekleştirilecek olan 21 metrekarelik konteynerlerin her birisinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgâhım mevcut. Konteynerler 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak. Konteyner kentte ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, üç ayrı yaş grubuna özel olarak kategorize edilen üç farklı çocuk oyun alanı ve mescit gibi bölümlerin yanı sıra revir de bulunacak.