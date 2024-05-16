İGA Havalimanı’na birincilik ödülü

Capital Ekonomi Dergisi’nin düzenlemiş olduğu “Capital 500” ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı Sektörün Liderleri kategorisinde “Ticaret Hizmet” alanında birincilik ödülü aldı.

"Kalite ve hizmet odaklı yaklaşımının bir göstergesidir"

Ödülü İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ile İGA Reklam ve Sponsorluk Müdürü Emrah Akalın aldı. Bilgen sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı açıklamada; “Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreninde ‘Ticaret Hizmet’ alanında birinciliği kazanmanın gururunu yaşıyoruz! Bu başarı, İstanbul’u dünya ile buluşturan İGA İstanbul Havalimanı’nın kalite ve hizmet odaklı yaklaşımının bir göstergesidir. Yolculuğumuzda bizimle olan herkese teşekkür ederiz, daha nice başarılara birlikte ilerleyeceğiz! “dedi.