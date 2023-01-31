İGA, İklim Değişikliği Programı'nda ülke liderleri arasında yer aldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Sürdürülebilirliği öncelikli hedef olarak belirleyen İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı ile Su Güvenliği Programı’na Türkiye'den katılım gösteren tek havalimanı oldu. İGA İstanbul Havalimanı, CDP 2022 İklim Değişikliği Programı'nda A- skoruyla 'liderlik', Su Güvenliği Programı'nda ise B skoruyla 'yönetim' basamağında yer aldı.

“Amacımız gelecek nesillere örnek olmak”

Konuya ilişkin açıklama yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, emisyon azaltım faaliyetleri kapsamında 2050 yılına kadar da 'Net Sıfır CO2 Emisyonu' yol haritalarını hazırladıklarını ve bu doğrultuda istikrarlı bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejilerini oluşturduklarını söyledi.

Demografinin gelişmesi ile havacılık alanında su yönetiminin öneminin de artacağı bilinciyle hareket ettiklerini belirten Samsunlu “ISO 14046 Su Ayakizi Standart uygulamaları ve doğrulanmış raporlama sunumu ile birlikte, havalimanları içinde su kullanımı ve güvenliği bilincimizi göstererek, su güvenliği tarafında sektörümüze öncülük ediyoruz. Amacımız, gelecek nesillere örnek bir model oluşturarak israftan kaçınan, atığını dönüştürebilen, sürdürülebilir örnek havalimanları ve örnek şehirler yaratabilmek.” diye konuştu.

CDP tarafından, iki kategori için de bulunmalarının kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Samsunlu, İGA İstanbul Havalimanı olarak insan hayatını, çevre ve topluma saygıyı odağına alarak, sürdürülebilirlik hedeflerini daha da ileriye taşıyacaklarını hem karbon ayakizini hem de su ayakizini sıfıra indirmek için çalıştıklarını söyledi.