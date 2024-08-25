İGA ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'na katılacak milli takım kafilesinin uğurlanma töreninin ardından düzenlenen imza töreni, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'in katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın engelli bireylerin seyahatleri için özel olarak tasarlandığını ve bu özelliği nedeniyle Avrupa Uluslararası Havalimanı Konseyi tarafından "En Erişilebilir Havalimanı" ödülüne layık görüldüğünü anlattı.

Engelli yolculara verilen hizmetlerden bahseden Bilgen, "İGA olarak kurulduğumuz günden bu yana erişilebilir havalimanı çalışmalarımızı hayata geçirmek üzere titizlikle faaliyet gösteriyoruz. Herkes için konforlu bir seyahat deneyimi hedefimiz için yalnızca kültürel farklılıklarda değil fiziksel, duygusal farklılıkları olan misafirlerimizi de planlamalarımızın odağına yerleştiriyoruz. ' İGA Yanımda' uygulamamız altında engelli otoparkı, yolcu indirme-bindirme alanları, çağrı telefonları, engelli öncelikli geçiş, özel yolcu hizmeti bekleme alanı, elektrikli sandalye şarj istasyonu, protez çıkarma odaları, kabartmalı yollar, ayçiçeği yaka kartı uygulamaları, ücretsiz misafir odalarımız, yetişkin alt değiştirme odası, yolcu yakınlarına ücretsiz elektrikli tekerlekli sandalye hizmeti gibi pek çok hizmeti yolcularımıza sunuyoruz." dedi.

2024 Yaz Paralimpik Oyunları'na uğurlanan Türkiye Paralimpik Takımı'nda İGA çalışanı 11 sporcunun da olduğunu belirten Bilgen, "Paris'e uğurlayacağımız 11 İGA mensubu sporcumuzu da içeren kafilemize verdiğimiz desteklerin yanı sıra bugün Türkiye Paralimpik Komitesi ile imzalayacağımız işbirliği protokolü ile bu kültürü daha da geliştirme fırsatını elde ettiğimiz için büyük memnuniyet duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. İşbirliğinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"İGA kurulduğu günden bu yana 'engelsiz' bir havalimanı"

Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Aksu ise İGA'nın desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim aramızda bir sözleşme olmamasına rağmen İGA ile bir sürü etkinlik yaptık. Yurt dışından gelen paralimpik heyetler, 'Sizin ne güzel bir havalimanınız var' diye defalarca söylediler. Biz de göğsümüzü gere gere 'Türkiye'ye organizasyon verin, bizim uçaktan otelinize kadar sizi götürecek kusursuz bir havalimanımız var' dedim. Biz İGA ile çok güzel işbirlikleri yaptık. İGA kurulduğu günden bu yana 'engelsiz' bir havalimanı. Bizim sporcularımız da inşallah bundan sonra İGA'nın yolcu hizmetlerinin sunacağı imkanlarla daha rahat seyahat edecekler."

İmza töreninin ardından Aksu, Bilgen'e Türkiye Paralimpik Takımı'nın formasını hediye etti.