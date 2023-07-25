İGA İstanbul Havalimanı, 1100 stajyer yetiştirecek

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA Staj Programı, 2022 yılında başlamış ve üniversite iş birlikleri sayesinde genç iş gücü potansiyelini daha mezun olmadan İGA’ya kazandırarak sürdürülebilir bir insan kaynağı sağlıyor. Özel sektörde en fazla stajyer alan kurum olan İGA, adaylara sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda eğitimler vererek adayların kariyer gelişimine öncülük ediyor.

Yaz döneminde ilk etapta 370 kişiye staj için eğitim verilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan iş birliği neticesinde bu yıl 1100 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Öte yandan bugüne kadar 1500 stajyer öğrencinin 70 farklı departmanda görevlendirildiği programda, stajyerler arasından seçilen 50’den fazla mezun, İGA İstanbul Havalimanı’nın merkezi fonksiyonlarında ve operasyonel birimlerindeki farklı pozisyonlarda tam zamanlı çalışmak üzere istihdam edildi.

Genç yetenekler profesyonellerle buluşuyor

İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki bir diğer işe alım projesi olan ‘Management Trainee’ (MT) Programı; öğrencilerin kariyer yolcuğunda ilk adımlarını atmalarını ve kişisel gelişimlerine güçlü bir yatırım yapmalarını amaçlayarak sektöre yön veren genç liderler yetiştirmeyi odağına alıyor. Bu doğrultuda uluslararası havacılık sektörünü şekillendirecek genç yeteneklerin işin profesyonelleri ile birlikte çalışma imkânı bulabilecekleri sürdürülebilir ve kapsayıcı bir program hazırlandı.

MT Programı, kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini de içeren 7 aşamalı bir eğitim olarak uygulanıyor. Geçen yıl, seçkin üniversitelerden yaklaşık 1510 başvurunun değerlendirilmesi sonucu seçilen 6 MT adayı, ‘geleceğin liderleri’ olarak 8 aylık bir departman eğitim döngüsüne katıldılar ve İGA bünyesindeki tüm stratejik departmanlarda ve operasyonlarda görev aldı. Bireysel ve grup eğitimleri, mentorluk desteği gibi birçok farklı ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetine katılan MT’lerin, oryantasyon programı sonrasında ilgili departmanlara atamaları yapıldı. Bu yılki eğitim için 2900 başvurunun değerlendirildiği MT Programı’na 9 kişi katılmaya hak kazandı.

“Üniversitelerle yakından görüşüyoruz”

İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan bin kişilik istihdam hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Bu artışları karşılayabilmek, uzun dönemde oluşacak yeni istihdam potansiyellerini doğru değerlendirmek için üniversitelerle yakından görüşüyor ve çeşitli programlar yürütüyoruz. İGA İstanbul Havalimanı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen e-insan Tanıtım Töreni’nde, ‘En Çok Staj İmkânı Sunan Özel Sektör Kuruluşu’ plaketine layık görüldük. Sadece Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ‘yetenek kapısı’ aracılığı ile Türkiye’nin her bir yanından 1000’in üzerinde öğrencimizi havalimanımızda misafir ettik ve bu deneyimi yaşamalarını sağladık. Önümüzdeki süreçte de uzun vadeli planlar doğrultusunda genç iş gücü potansiyeline yatırım yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”