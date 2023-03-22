İGA İstanbul Havalimanı, “2023, Yılın Havalimanı” ödülünü aldı

Hüseyin ASLIYÜCE



Havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip, ödüllendiren Air Transport Awards’ta 2023 Yılın Havalimanı ödülünü İGA İstanbul Havalimanı aldı.

Kanada’nın Montreal kentinde gerçekleştirilen oylama havacılık otoritelerinin görüş alınarak gerçekleştirildi. Oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri de katıldı. Katılımcıların oylamalarıyla sonuç belirlendi. Yarışmanın geçmiş yıllarda kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları bulunuyor.

İGA İstanbul Havalimanı aldığı ödül ile üst üste üçüncü kez en iyi havalimanı ödülüne ulaşan ilk havalimanı oldu.



“Air Transport Awards” Ödülleri, Hermes – Air Transport Organizasyonu ve ATN (Air Transport News) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor. Air Transport News için dünyada havalimanları konusunda uzman olan, seyahat konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama gibi konularda görüş bildirenler tarafından her yıl oylama gerçekleştiriliyor.

"Çok başarılı bir yılı arkamızda bıraktık”

İGA İstanbul Havalimanı’nın 2023 Air Transport Awards ödüllerinde, “Yılın Havalimanı” ödülüne tekrar layık görülmesiyle ilgili açıklama yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen çok başarılı bir yıl geçirmeyi başardık.

Üç yıl üst üste Avrupa’nın en yoğun küresel aktarma merkezi olmaya devam ederken, havalimanımız geçen yıl 64,5 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa’nın operasyonel olarak en dirençli havalimanlarından biri de oldu. Türkiye’de yaşanan yürek burkan deprem felaketi nedeniyle ödül törenine bizzat katılamadık ama Air Transport Awards tarafından “Yılın Havalimanı” ödülünü almak, ülkemizin ve İGA İstanbul Havalimanı’nın deprem gibi büyük bir felaketin ardından da ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor. Önceliğimiz, yolcularımıza tüm segmentasyonlar kapsamında sorunsuz ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak.

Taahhüdümüz ise havalimanımızın çalışanlarına, paydaşlarına ve yolcularına ne kadar iyi hizmet verdiğinin bir yansıması olarak operasyonel mükemmelliğimizi sürdürmek. Bunu çabaları ve çalışmalarıyla mümkün kılan herkese çok teşekkür ediyorum.”