İGA İstanbul Havalimanı ‘TRAINAIR PLUS’a üye oldu

İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası standartlardaki eğitim ve sertifikasyon programlarıyla da ön plana çıkmaya devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı, son olarak Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından ‘TRAINAIR PLUS’ programı üyesi oldu.

Havacılık sektörünün paydaşlarının ve çalışanlarının gelişimini desteklemek için çeşitli konularda eğitim çalışmaları düzenleyen, sertifikasyonlarıyla sektör ihtiyaçlarını önceden görerek küresel oyunculara yeni fikirler geliştiren ve üreten bir eğitim platformu olma misyonuyla yola çıkan İGA Akademi, ICAO TRAINAIR PLUS programı kapsamında ortak üyelik statüsü elde etti.

‘İstanbul Havalimanı tek özel kurum’

Program mazbatası, 31 Mayıs 2023 günü Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen “ICAO – Global Implementation Support Symposium” kapsamındaki törende, ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar tarafından İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi. Törende, İGA İstanbul Havalimanı’nın TRAINAIR PLUS Programı’nın Türkiye’den üye olan tek özel kurum olduğu vurgulandı. Samsunlu ayrıca, ICAO tarafından düzenlenen etkinlikteki “Challenges Facing Civil Aviation Stakeholders on Implementation Support and Resilience” (Sivil Havacılık Paydaşlarının Uygulama Desteği ve Dayanıklılık Konusunda Karşılaştığı Zorluklar) başlıklı panele konuşmacı olarak da katıldı.

Konuşmasında havacılığın birbirine bağlı bileşenlerin oluşturduğu bir sistem olduğuna dikkat çeken Kadri Samsunlu, “Bu sistemde, tek bir bileşen bile arızalıysa, tüm ağın etkinliği tehlikeye girebilir. Bunu Çin örneğinde gördük.” dedi.

İhtiyaç temelli yaklaşım, sivil havacılık paydaşları arasında iş birliği ve ortaklıkların geliştirilmesi ve teknolojik yenilikleri takip etmenin önemini belirten Samsunlu, İGA olarak uzun vadeli endüstriyel büyümeyi hedefleyen girişimlere kapsamlı destek sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde eğitim kapsamında yeni anlaşmalara imza atmaya devam eden İGA İstanbul Havalimanı çatısı altındaki İGA Akademi, 2022 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) Eğitim Ortağı ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Bölgesel Eğitim Ortaklığı akreditasyonlarını almıştı.