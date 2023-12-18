İGA İstanbul’a 5 ödül birden

İGA İstanbul Havalimanı, seyahat dergisi Global Traveler’ın okuyucuları tarafından hem “Dünyanın En iyi Havalimanı” hem de “Avrupa’nın En iyi Havalimanı” ödüllerine layık görüldü. Ayrıca; “En İyi Yeme İçme Alanına Sahip Havalimanı”, “En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı” ve “Avrupa’da En İyi Gümrüksüz Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı” ödüllerine de sahip olurken toplam 5 ödül aldı.

Global Traveler dergisinin 20. yıl dönümüne istinaden Los Angeles’taki The Langham Huntington Pasadena’da düzenlenen ödül törenine İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül katıldı. İGA İstanbul Havalimanı olarak “Dünyanın En iyi Havalimanı” ve “Avrupa’nın En iyi Havalimanı” ödülleri ile birlikte toplam 5 ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduklarını belirten Şengül şu ifadelerde bulundu:

“İGA İstanbul Havalimanı, her başarısının ardından kendine yeni ve daha büyük hedefler koymayı ve bu yolda azimle ilerlemeyi kurum kültürü olarak benimsiyor. İşletmeye başladığımız ilk günden bu yana globalde aldığımız ödüller de bunun en büyük kanıtı. Şimdi de Havalimanımız için ‘hedef coğrafya’ olan ABD’den ve bu coğrafyadaki yarım milyon okura ulaşan Global Traveler gibi önemli bir mecradan ödüller alarak ülkemize dönüyoruz. Bu başarımızda ‘sürdürülebilirlik’ konusunda farklı yolcu segmentlerine uygun tasarladığımız hizmet ve servislerimiz ile teknolojik alt yapımızda aralıksız sürdürdüğümüz geliştirmelerin önemli bir payı olduğu kanaatindeyiz.”

İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül sözlerini şöyle sürdürdü:

“İGA İstanbul Havalimanı, hizmete girmesinin ardından geçen beş yılda, 200 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Tüm paydaş ve yolcularımıza geleceğin havalimanı deneyimini bugünden yaşatıyor ve yolcularımızı ‘Türk misafirperverliği’ ile ağırlıyoruz. Seyahat deneyimini kolaylaştırmak, daha keyifli bir hâle getirmek, beklentilerin ötesine taşımak her zaman temel önceliğimiz. Erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, evcil hayvan dostu gibi standart havalimanı hizmetlerinin yanı sıra mobilite eksenli, yenilikçi teknolojik hizmetlerimizle farkımızı ortaya koyuyoruz. Havalimanımızı deneyimleyen ve bize oy veren Globel Traveler okuyucularına çok teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Global Traveler dergisinin her yıl düzenlediği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatleri boyunca aldıkları hizmetleri, ziyaret ettikleri destinasyonları, otelleri, havayollarını ve gemi yolculuklarını oylarken, sonuçlar dünyanın en iyilerini belirliyor. Sık seyahat eden, lüks tüketim yapan, premium yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere aylık ulaşan Global Traveler, araştırmalara göre yılda ortalama 18 iç hatlar uçuşu yapan, yüzde 96’sı düzenli olarak uluslararası seyahat eden ve yüzde 80’inden fazlası yılda ortalama 80 gece 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklayan bir okuyucu kitlesine sahip.