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İGA “Liman İşletmeciliği Hizmetleri” ödülünü aldı

İGA İstanbul Havalimanı, HİB (Hizmet İhracatçıları Birliği) tarafından düzenlenen organizasyonla Liman İşletmeciliği Hizmetleri sektöründe en çok ihracat yapan işletme ödülünü aldı.

Haber Merkezi
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İGA “Liman İşletmeciliği Hizmetleri” ödülünü aldı
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Ödülü İGA İstanbul Havalimanı adına Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve HİB Başkanı Şekib Avdagiç’in elinden aldı.

İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman, sosyal medya hesabında, ödülü emeği geçen tüm İGA İstanbul Havalimanı ailesi adına aldığını ifade etti.

Yaman, “Aldığımız bu ödülü bize takdim eden Sayın Bakanımız Ömer Bolat ve HİB Turkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sekib Avdagic‘e şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. 

Yaman’ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı şu şekilde:

"İGA İstanbul Havalimanı olarak, tam faaliyete geçtiğimiz 2019 yılından bu yana her sene olduğu gibi 2023 yılında da “Liman İşletmeciliği Hizmetleri” sektöründe en çok ihracat yapan işletme ödülüne layık görüldük. Ayrıca Hizmet İhracatı alanında en çok ihracat yapan 5 firmadan biri olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.

Emeği geçen tüm İGA Airport ailesi adına aldığımız bu ödülü bize takdim eden Sayın Bakanımız Ömer Bolat ve HİB Turkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sekib Avdagic‘e şükranlarımızı sunuyoruz.

Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

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