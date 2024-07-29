İGA’da üst düzey atama

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı Mali İşler departmanının başına Mehmet Yasir Koca getirildi.

İGA İstanbul Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Yasir Koca’nın 18 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak göreve başladığı duyuruldu. Koca’nın İGA ve iştiraklerinin mali işlerinin yönetiminden sorumlu olacağı belirtildi.

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Yüksek Şeref öğrencisi olarak mezun olan Mehmet Yasir Koca, master derecesini London Business School’da tamamladı. Çalışma hayatına 2013 yılında Garanti Bankası’nda Yatırım Bankacılığı alanında başlayan Koca, PwC, UniCredit, YDA Group firmalarında finans alanında yönetim görevleri üstlendi. 2017-2022 yılları arasında Kalyon Holding Kurumsal Finans Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Yasir Koca, 2022 yılından bu yana Kalyon Enerji’de CFO (Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı) olarak görev yaptı.