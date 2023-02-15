İGA’dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür

Hüseyin ASLIYÜCE

Son yüzyılın en büyük felaketi olarak adlandırılan yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri bölgelerdeki çalışmalarını tamamlamasının ardından ülkelerine dönüyor. Deprem bölgelerinden İstanbul Havalimanı’na gelen arama kurtarma ekipleri İGA Lounge’da özel olarak ağırlanıyor.

Ekipler burada hatıra defterine mesajlarını da yazdı. Arama kurtarma ekiplerine hatıra olarak nazar boncuğu ve üzerinde “teşekkürler” yazan kupa hediye edildi. Ekipler İGAPASS personelleri tarafında eşlik edilip uçak kapısına kadar götürülüyor.

İGA İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine dönen arama kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla dijital bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte 15 dilde “Dayanışmanız için teşekkürler” yazısı yansıtılıyor.

Öte yandan İspanya Kurtarma ekibiden Salvador Demıc şunalrı ifade etti:’’Türk Halkınınbüyük bir kalbi var.Türkiya’ye teşekkür edederiz’’ dedi.