İGA’dan bir ilk daha: Cafe Yanımda

Hüseyin ASLIYÜCE

Tüm erişilebilir hizmetlerini 'İGA Yanımda' çatısı altında toplayan İGA, özel ihtiyaçları bulunan bireylerin istihdama katkısını artırmak amacıyla çalışanları bu bireylerden oluşan ‘Cafe Yanımda’yı hayata geçirdi.

İç Hatlar Terminali giden yolcu katında hizmete bugün giren ve dünyadaki diğer havalimanlarında benzeri olmayan ‘Cafe Yanımda’ dan elde edilecek gelir, iş birliği yapılan Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) bağışlanacak.

‘Cafe Yanımda’ nın hizmete açıldığı törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Türkiye’de 8 milyona yakın engelli bireyin bulunduğunu ifade ederek, bu projenin onlar için de bir cesaret ve bir motivasyon kaynağı olacağını söyledi.

"Dünyada bir ilke daha imza attık"

İGA Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu ise seyahat etmenin bir insan hakkı olduğu prensibi ile hareket eden İGA İstanbul Havalimanı’nın inşaat sürecinden itibaren ‘erişilebilir’ hizmetleri odağına yerleştirdiğini kaydederek, ‘Cafe Yanımda’ ile dünyada bir ilki daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Dünyadaki her 100 bireyden 15’nin bir şekilde bir engelinin olduğunu ifade eden Samsunlu “Engelli bireylerle seyahat edenlerin kendi köklerin gitme hakkı var. Bu Van’da olabilir, Hindistan’da. Bizim görevimiz engelli bireylerin havalimanlarını kullanırken zorlanmamalarını sağlamak” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı yolcularına yeme-içme hizmetleri sunan TUM’un CEO’su Hüseyin Dönmez ise bu proje ile amaçlarının fiziksel ve biliçsel farklılıkları bulunan bireylerin iş ve sosyal yaşamında erişilebilir koşullar sağlandığında aktif olarak istihdama katılabildiklerini göstermek olduğunu söyledi. Dönmez “Onları yılda bir iki özel günde hatırlamak istemiyoruz. Onlara istihdam sağlarken daha güvenli bir geleceği adım atmalarına vesile olmak istiyoruz” dedi.

Cafe Yanımda’ da vakit geçirecek fiziksel ve biliçsel farklılıklara sahip bireyleri rahat etmesi için her türlü imkanın sağlandığını kaydeden Dönmez “Işıklandırmaları göz hassasiyetine göre ayarladık. Görme engelli misafirler için Braille alfabeli yönlendirmeler ve menüler mevcut. Akülü andalye ile yolculuk edenler için şarj istasyonumuz var. Sese karşı hassasiyet duyanlar için yemeklerini konforlu yemeleri içtin sessiz oda yerleştirdik” şeklinde konuştu.