İGA'nın Hatay’da kurduğu konteyner kent 8 Mart'ta hizmete girecek

Hüseyin ASLIYÜCE

Hatay'da depremzedelerin barınması için bir 'konteyner kent' kurmak için Hatay Valiliği ile görüşen İGA'ya 30 dönüm arazi teslim edilmişti.

İGA’dan yapılan açıklamada kurulacak 350 konteyner evin kurulum çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Konteyner kentin, 8 Mart itibariyle depremzedeleri ağırlamaya başlayacağı bildirildi. Açıklamada, "Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü konteyner kentte 89 personel ve 34 iş makinesi 7 gün 24 saat vardiyalı olarak görev yapıyor. İstanbul'dan sevkiyatı 20 ila 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 21 metrekarelik konteynerlerin her birisinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgâhı mevcutken; her bir konteyner 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabiliyor. Kentte ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, çocuk oyun alanı ve mescit gibi alanlarda yer alıyor." denildi.