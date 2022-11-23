İGA'nın refinansmanına 'Yılın Altyapı Finans Anlaşması' ödülü

Hüseyin ASLIYÜCE

Sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın ödüllerinden olan ‘Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards 2022’ sahiplerini buldu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın kamu özel iş birliği havalimanı proje finansmanının yeniden finansmanı için 5 milyar 852 milyon euroluk kredi tesisi 'Yılın Altyapı Finans Anlaşması' ödülü aldı.

Bu yıl sekizincisi yapılan ödül töreninde konuşan İGA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgen, geçen yıl tamamlanan refinansman işleminin toplamda 307 işlem arasında 23 kategoride finale kalan 46 anlaşmadan biri olduğunu belirtti. Bu finansal işlemin Türkiye tarihindeki en büyük tutarlı refinansman olduğunu, refinansman işlemlerinin ödüle layık görülmesinden son derece mutlu olduklarını söyleyen Bilgen, 5 milyar 852 milyon euroluk refinansman işlemi için Mayıs 2021’de anlaşmaya vardıklarını, kredi vadesini iki yıl uzatarak faiz oranını da düşürdüklerini kaydetti.

“Türk ekonomisine güvenin göstergesi”

İGA İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin bir özgüven ve vizyon projesi olduğunu belirten Bilgen “Finansman maliyetlerimizi de azaltmış olduk. Bu refinansman ile tarihimizdeki en büyük tutarlı refinansmana imza attık. Gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlar paralelinde henüz çok genç bir şirket olmamıza rağmen dünyanın en büyük, bölgemizin de en önemli küresel aktarma merkezi olduk.” şeklinde konuştu.

Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı'nın salgın sonrası toparlanma sürecini de en hızlı ve en sorunsuz şekilde gerçekleştirdiğine dikkat çeken Bilgen, şunları kaydetti: “Kuruluşumuzdan bu yana gösterdiğimiz performans, yerli ve yabancı finans şirketlerinin ilgisine mazhar oldu. Operasyonel sonuçlarımızın yanında insan odaklılığımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız da önümüzdeki dönem için İGA'ya duyulan güveni de tescillemiş oldu. Tüm bunların sonucunda bu anlamlı ödüle ulaştığımızı söyleyebilirim. Bugün diyebiliyoruz ki aldığımız bu ödül, İGA'ya olduğu kadar, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi.”

Öte yandan İGA Havalimanları İşletmesi A.Ş. 2015 yılında Ziraat Bankası baş aranjörlüğünde Halkbank, VakıfBank, DenizBank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA ile 16 yıl vadeli 4,5 milyar euroluk kredi anlaşması imzalamıştı.