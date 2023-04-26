İGA'ya “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülü

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı bu yılda “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülünü aldı.

Amerika’nın başkenti Washington’da 13 Nisan’da gerçekleştirilen ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı bu sene altıncısı düzenlenen “2023 Wherever Awards’ta” yine “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülünün sahibi oldu. Seyahat dergisi Global Travelerde yayımlanan Wherever Family Dergisi’nin Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşıyor.

Global Traveler’ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, hava yollarını ve gemi seyahatlerini oylarken sonuçlar da dünyanın en iyilerini belirliyor. Okuyucularını dünya genelinde hava yolları ve konaklama hizmetleri ile buluşturan dergi, üst düzey yönetici, girişimci ve iş insanları tarafından da takip ediliyor.