İstanbul Havalimanı 1548 uçuş ile rekor kırdı

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı’nda dün itibarıyla uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekora ulaştı. 461 iç hat uçuşu, bin 87 dış hat seferi olmak üzere toplam 1548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların rekoru kırıldı. İstanbul Havalimanı 19 Nisan Çarşamba günü 1460 uçuş ile rekor kırmıştı.

Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü toplamda 1460 uçuş gerçekleştirilirken 216 bin 995 kişi de İGA İstanbul Havalimanı’ndan seyahat etti. Ramazan Bayramı’nın 1. Günü bin 390 toplam uçuşa ev sahipliği yapılırken, 201 bin 047 kişi, Ramazan Bayramı’nın 2. Günü ise bin 424 uçuş ve toplam 217 bin 859 yolcu İGA İstanbul Havalimanı’ndan seyahat etti. Böylece, 20 Nisan – 23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu ise İGA İstanbul Havalimanı’ndan seyahat etmiş oldu.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı da 23 Nisan Pazar günü 664 uçuş yaparak 114 bin 740 yolcuya hizmet vererek rekor sayıya ulaştı.