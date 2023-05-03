İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018’den buna yana geçen dört buçuk yıllık zamanda 200 milyonuncu yolcuya ulaştı. Avrupa'da zirveye yerleşen ve dünyanın en yoğun 10 havalimanı listesine giren İGA İstanbul Havalimanı bugün 200 milyonuncu yolcu için dış hatlar terminali gidiş katında sürpriz bir tören düzenlendi. Törene İGA Havalimanı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Mehmet Büyükkaytan, Devlet Hava Meydanları İşletmecisi Abdullah Enis Eker ve ilgililer katıldı.

Törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı Operasyon Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Türk Hava Yolları’nın yeni evi olarak hizmete açılan bu havalimanın 200 milyonuncu yolcusu uğurlamakta gurur duyduklarını belirterek “2 sene boyunca pandemi nedeniyle yolcu taşımadık. Umut ediyoruz ki 400 - 500 milyonuncu yolcuyu beraber uğurlarız” dedi.

Yapılan sürprizden dolayı İGA yetkililerine teşekkür eden Lee ise “200 milyonuncu yolcu olduğumu gelip bana bildirdiler. Çok şaşırdım. Türkiye’ye ilk ziyareti 200 milyonuncu yolcu olmaktan çok memnunum. Türkiye’de Pamukkale, İstanbul ve deniz kenarı şehirleri gezdim.Havalimanı mimarisini çok güzel” dedi.

İGA tarafından 200 milyonuncu olan Lee’ye 500 euroluk hediye çeki ve 1 yıllık İGAPASS üyeliği verildi.

23 Nisan'da rekor kırdı

Öte yandan Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 1548 uçuşla 244 bin 709 yolcu ağırlayarak kendi rekorunu kırmıştı

sürpriz bir karşılama töreni düzenledi ve hediye verdi. Lee "İşlemlerle uğraşıyordum. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. milyonuncu yolcu olmak da güzel bir duyguymuş" dedi.