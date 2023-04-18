İstanbul Havalimanı arife günü bin 474 sefer planlıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Ramazan bayramında havayolunu kullanarak memleketlerinde ve tatil merkezlerinde gitmek isteyen yolcular için Havalimanı işletmecisi İGA, yolcuların uçağını kaçırmaması için önlemler aldı. Özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave X-Ray cihazları ile takviye personel koydu.

İstanbul Havalimanı’ndan ramazan bayramı arifesi bin 474 uçuş yapılması planlanırken dış hatlarda 168 bin 596 ve iç hatlarda 55 bin 599 olmak üzere günlük toplam 224 bin 195 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’ndan 17 Nisan - 20 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 601 uçuş yapılması planlanırken 824 bin yolcu kullanması bekleniyor.

Bu arada 14 Nisan 2023 Cuma günü itibarıyla günlük yolcu sayısı 200 bini aşarken, dış hatlarda günlük yolcu sayısı 157 bine, iç hatlarda ise 56 bine ulaştı.