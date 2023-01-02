İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL), 2022'nin Avrupa havalimanları ve havayolu trafiğine yönelik kapsamlı raporunu yayınladı.

COVID-19 salgınının başlangıç tarihi olan 2019 yılı ile karşılıklı değerlendirmenin yapıldığı rapora göre, Avrupa'daki havalimanları içinde salgın öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 156 uçuşla yıl genelinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken, İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 140 uçuşla Amsterdam, bin 122 uçuşla Paris, bin 48 uçuşla Frankfurt, bin 42 uçuşla Londra havalimanları takip etti.