İstanbul Havalimanı, 'Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Hava Yolu' hedefine ulaştı

Air China'nın Havayolları Çin’in başkenti Pekin’den kalkan CA-859 sefer sayılı Airbus 330-200 tipi uçağı, 205 yolcusu ile İstanbul Havalimanı indi. Böylece İstanbul Havalimanı'nın Cumhuriyet'in 100. yılında ev sahipliği yaptığı hava yolu şirketi sayısı 100'e ulaştı.

Air China'nın ilk uçuş için düzenlenen törende bir konuşma yapan İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, "Geçen yıl dünyanın en fazla turist ağırlayan 4'ncü ülkesi olduk. TÜİK verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında turizm gelirlerimiz yüzde 27 arttı. 2023 yılının ilk 11 ayında İstanbul'a gelen 16 milyon turistten 11 milyonundan fazlası İGA İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Önümüzde yeni hedeflerimiz hedef coğrafyalarımız ve büyük bir potansiyel var. Buradan alacağımız payı arttırmak için hedeflerimizi, iş birliklerimizi ve geliştirerek sürdüreceğiz. İGA İstanbul Havalimanı olarak bölgenin en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olmamız nedeniyle 61 havayolu şirketi ile başladığımız bugün 100'ncü havayoluna ev sahipliği yapan bir konuma ulaşmış oluyoruz. Bunu hem havacılık sektörüne hem de ülke turizmine katkı sağlayacak bir başarı olarak görüyoruz. Bugün Air China'nın da katılmasıyla dünyada en çok havayolu şirketinin uçtuğu ilk üç havalimanından birisi olduk." dedi.

İGA'nın yeni hedefi ABD ve Kanada pazarı

İGA’nın 2024 yılı hedefleri hakkında açıklama yapan Bilgen şöyle konuştu. "2024 yılında ise hedefimiz yaklaşık 85 milyon yolcuyu ağırlamak. Bu doğrultuda hedef coğrafyalar üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 5 yeni havayolu daha havalimanımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda yeni havayollarının da havalimanımıza katılmasıyla birlikte dünyanın en çok operasyon yaptığı havalimanı olarak bu anlamda da dünyada zirveye ulaşacağız. Çin ve Uzak Doğu destinasyonlarına ek olarak Kuzey Amerika ve Asya'daki hedeflerimiz devam ediyor. Amerika ve Kanada'da yılda 1 milyondan fazla yolcu seyahat ediyor. Bu yolculardan yarısından fazlası yeterli sayıda uçuş olmadığı için ülkemize en direkt yollarla geliyor. Amerika'dan ve Kanada'dan Türkiye'ye uçmak isteyenlerin yarısından fazlası başka yerlerden aktarma yapmak zorunda kalıyor. Bu ciddi potansiyeli göz ardı edemeyiz. Galataport ile planladığımız iş birliği ile gemi gezileriyle uçuşlarımızı birleştirip buradaki payımızı arttırmayı düşünüyoruz." dedi.

Türkiye ile Çin arasında hava köprüsü kuruldu

Air China Türkiye Genel Müdürü Huaning Zhang ise İstanbul'a sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilk uçuşla Türkiye ile Çin arasında yeni bir hava yolu köprüsünün kurulduğunu belirtti. Zhang, "İstanbul, dünyanın en dinamik ve en cazip şehirlerinden birisidir. Bu kent Doğu ve Batı medeniyetlerini birleştiren önemli bir köprüdür. Bu tarihi kente Pekin'den doğrudan uçuşları başlatmamız tüm yolcularımıza yepyeni bir deneyim anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Çin'in İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian de Air China'nın başkent Pekin'den direkt İstanbul'a sefer başlatmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bu uçuşlarla iki ülke arasındaki bağlantının daha da güçleneceğinin altını çizen Jian, seferlerin başlatılmasında emeği olan devlet yetkililerine ve İGA yöneticilerine teşekkür etti.

Öte yandan 100 Havayolu ve üzerine hizmet veren dünya Havalimanları şöyle:

1. BKK: Bangkok, Tayland – 105

2. CDG: Paris-De Gaulle, Fransa – 105

3. IST: İstanbul Havalimanı, Türkiye – 100

4. DXB: Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri – 96

5. FRA: Frankfurt, Almanya - 89