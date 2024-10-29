İstanbul Havalimanı, 'Cumhuriyet'in 101. Yılında 109 Hava Yolu'na hizmet veriyor

İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı havayolu şirketi sayısı İspanyol Vueling Airlines’ın gelmesi ile 109’a yükseldi.

İspanyol Vueling Airlines’ın İstanbul Havalimanı’na Airbus 320-200 tipi, VY-7850 sefer sayılı EC- MAN tescilli uçak ile 182 yolcu saat 17:20 sıralarında geldi. İlk sefer için dış hatlar gelen yolcu katı B12 kapısında bir tören düzenlendi. Törene İGA İstanbul Havalimanı Havayolu Direktörü Fırat Ocak, İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Müdürü Gizem Çolak. Vuenling Airlines Bölge Müdürü Gonzalo Fernandez Ruiz ve yetkililer katıldı.

Vueling Airlines İspanya’nın Barcelona kentinden, İGA İstanbul Havalimanı’na direk uçuş başlattı. Hafta üç gün sefer düzenleyecek Vueling Airlines’ın Barcelona üzerinden Balear Adaları ve Kanarya Adalarını içeren 90’dan fazla noktaya bağlantı sağlaması İGA İstanbul Havalimanı’nın hizmet kapsamını dolaylı olarak daha da genişletmesini sağlıyor.

İlk uçuş ile ilgili açıklama da bulunan İGA İstanbul Havalimanı Havayolu Direktörü Fırat Ocak ,’’Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü kutluyoruz. Bugünde Vueling Airlines’ ın ilk uçuşuna nasip oldu. Vueling bu yıl bizim 109. hava yolumuz oldu. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Kendilerine hoşgeldin diyorum. Şirket İspanya’nın en önemli Lost-cost düşük maliyetli hava yolu o yüzden şimdilik haftada üç Barcelona’dan seferler ile başlayacak çok kısa zamanda günlük bir yani haftada yedi sefer düzenlemesini bekliyoruz. Bizim havalimanımızda çok değer katacağını düşünüyoruz”dedi.