İstanbul Havalimanı, ‘doğrudan bağlantıda’ Avrupa’da birinci oldu

Avrupa’daki havalimanlarının operasyonel mükemmelliği için çalışan ACI Europe (Airport Council International - Europe) “2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu” yayınlandı.

Avrupa’daki doğrudan ve dolaylı toplam hava bağlantısının pandemi öncesi seviyelerin yüzde 14 altında kaldığının ortaya konulduğu raporda, jeopolitik gerilimlerin ve havacılık sektöründeki yapısal değişikliklerin havalimanlarının performanslarına etkisi vurgulandı.

İGA İstanbul Havalimanı’nın performansının ise pandemi öncesi seviyesine kıyasla yüzde 9 arttığının belirtildiği“ raporda, İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘doğrudan bağlantı’ açısından Avrupa sıralamasının zirvesinde yer aldığı belirtildi.

ACI Europe ayrıca, Türkiye’nin küresel aktarma merkezi İGA İstanbul Havalimanı’nın Orta Doğu’ya ‘en iyi’, Asya-Pasifik’te ise ‘en iyi ikinci’ doğrudan bağlantıya sahip havalimanı olduğunu; bu bağlantıların geçen yıla kıyasla yüzde 23 arttığını da açıkladı.

Küresel liderlerini İstanbul’da ağırlıyor

“34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi” 1-4 Temmuz tarihleri arasında İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde düzenleniyor. Avrupa’nın en önemli havalimanı etkinliklerinden olan Kongre havacılık sektörünün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500’den fazla havalimanı profesyonelinin katılımıyla 4 Temmuz tarihine kadar sürecek. Etkinlik boyunca; üyeler arası iş birliği, bilgi paylaşımı, havacılık sektörünün geleceği ve fırsatlar gibi pek çok konu ele alınıyor.

Avrupa’daki havacılık sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecek beklentileri, sektörün ekonomik durumuna ilişkin içgörüler ve önümüzdeki yıl için politikaların tartışılacağı Kongre’nin 3 Temmuz’daki açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec yapacak.

3 Temmuz günü düzenlenecek “Türk Havacılık Pazarı Mercek Altında” başlıklı panelde; İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat, Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeke ve Wizz Air Birleşik Krallık Direktörü Marion Geoffroy, Türk havacılığında büyümeyi tetikleyen faktörler ve pazarın gelecekteki fırsatları hakkındaki görüşlerini paylaşacak.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Heathrow Havalimanı CEO’su Thomas Woldbye, Atina Havalimanı CEO’su Yiannis Paraschis, VINCI Havalimanları CEO’su Nicolas Notebaert, Rotterdam Hague Havalimanı CEO’su Wilma van Dijk, Fraport CEO’su Stefan Schulte “Havalimanı Liderleri Sempozyumu”nda bir araya gelecek. Avrupa’nın en önemli havalimanlarının üst düzey yöneticileri, havalimanı endüstrisinin üç stratejik ayağı olan sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve farklılaşma konularında havalimanlarının karşılaştığı sorunları ele alacak ve görüşlerini paylaşacaklar.