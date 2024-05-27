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İstanbul Havalimanı, günlük uçuşlarda zirvedeki yerini korudu

İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs'ı kapsayan dönemde, günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı, günlük uçuşlarda zirvedeki yerini korudu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 13-19 Mayıs'a ilişkin ‘Avrupa Havacılık Raporu’nu yayımladı.

İstanbul Havalimanı'nın, bu dönemde günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada olduğu raporda yer aldı.

Bu havalimanını günlük 1412 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1326 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduİstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduİGA

 