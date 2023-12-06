İstanbul Havalimanı, karla mücadeleye hazır

İGA İstanbul Havalimanı, kış şartları için hazırlıklarını tamamladı. Uçuşların kesintisiz devam etmesi, yolcuların konforlu ve güvenli şekilde seyahat edebilmesi için 404 personelden oluşan ekip 176 araçla hizmet verecek. Kış sezonu hazırlıklarını anlatan İGA İstanbul Havalimanı Hava Tarafı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Karakış, “İstanbul Havalimanı hava tarafında biz yaklaşık on iki buçuk milyon metrekare kaplamalı alanda, 176 adet farklı maksatta, farklı boyutta kar ve buzla mücadele aracıyla, 400’ün üzerinde personel yerde bu mücadeleyi yapıyoruz. Mücadelemiz 7/24.” şeklinde konuştu.

Alanı büyüklükten kaynaklı yedi sektöre böldüklerini anlatan Karakış, şunları kaydetti: “Sektörden kastımız şu: Her sektörün kendisine ait bir karla mücadele araç filosu var ki, bu sayede her sektör aynı anda kar mücadelesini diğer sektörlerden bir yardım beklemeden yapabilsin ve bu sektörler birbiriyle dikişli halde. Dikişlilik de inen uçağın park yerine gidene kadar geçeceği dört farklı sektörde aynı anda kar mücadelesinin yapılabilmesini. Uçağın önünde herhangi bir şekilde bir kapalılık oluşmamasını sağlıyor. Kar mücadelesi biliyorsunuz havalimanlarında karın pistin taksi yolunun üzerinden alınıp bir kenara doğru getirilmesi. Bunu da bir geçişte yaparak bulunduğumuz pist ve taksi yolundaki meşguliyet süresinin en aza indirilmesi üzerine kurulu. Dolayısıyla büyük kapasiteli bıçaklı araçlarımız, süpürgeli araçlarımızla karı önce bir kenara alıp aldığımız kenardan yüksek kapasiteli üfleme araçlarıyla uçuşun olmadığı alanlara doğru atmak ve arkasından da kimyasal maddesini donmayı önleyici de-icing maddesini taksi yolu ve pistin üzerine serpip operasyona vermek. Bu tabii doğanın, felaketlerin gücü, kar yağışlarının gücü mücadeleyi pek çok zaman oldukça sıkıntıya sokuyor. Fakat durmadan, hiç ara vermeden, dinlenmeden mücadelemize, operasyonumuza devam ediyoruz. Burada tabii havadaki pilotların kuledeki hava trafik kontrollerinin ve yerdeki bizlerin çok ciddi bir koordinasyonu var. Pilot bize nasıl rapor vereceğini, biz pilota nasıl rapor göndereceğimizi, ne zaman girip, ne zaman çıkacağımızı, hava trafik kontrolörleriyle yaptığımız koordinasyon, kendi başına çok görmelik bir operasyon. Bu şekilde devam ediyoruz. Amacımız uçuş emniyetini hiçbir şekilde sekteye uğratmadan havalimanımızda en üst düzey emniyeti, uçuş güvenliğini sağlayabilmek. Bu şekilde de operasyonları kesintiye uğramadan akmasını sağlamak.”

Karala mücadele için kullanılacak araçlar arasında 5 kar bıçaklı pick-up, 34 çekilebilir tip karla mücadele aracı, 4 kar rotatifi, 10 kar bıçaklı kamyon, 15 kompakt tip karla mücadele aracı, 5 pist frenleme ölçüm cihazı, 23 follow me, 4 kar paletli operasyon aracı, 3 katı de-ıcing serpme aracı, 1 yakıt tankeri, 5 damperli kamyon, 4 de-ıcing kamyonu (pist), 6 de-ıcing kamyonu (apron/taksiyolu), 1 de-ıcing tankeri, 1 lastikli yükleyici, 18 mini kompakt kar küreme ve de-ıcing püskürtme aracı, 1 teleskopik yükleyici, 22 çok fonksiyonlu kar traktörü 130 hp, 8 çok fonksiyonlu kar traktörü 260 hp bulunuyor.