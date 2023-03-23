İstanbul Havalimanı şubatta 5,1 milyon yolcu ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın şubat ayında 5 milyon 136 bin 413 yolcuyu ağırladığını bildirdi.
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ANKARA (EKONOMİ) –Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’dan şubat ayında 35 bin 569 uçuş yapıldığını ve 5 milyon 136 bin 413 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı.
Karaismailoğlu mesajında “Avrupa’nın birincisi İstanbul Havalimanı milyonlarca yolcumuzu üstün hizmet kalitesiyle ağırlamaya devam ediyor!” ifadesine yer verdi.