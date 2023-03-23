İstanbul Havalimanı şubatta 5,1 milyon yolcu ağırladı

ANKARA (EKONOMİ) –Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’dan şubat ayında 35 bin 569 uçuş yapıldığını ve 5 milyon 136 bin 413 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı.

Karaismailoğlu mesajında “Avrupa’nın birincisi İstanbul Havalimanı milyonlarca yolcumuzu üstün hizmet kalitesiyle ağırlamaya devam ediyor!” ifadesine yer verdi.