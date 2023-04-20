İstanbul Havalimanı uçuş rekoru kırdı

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı’nda dün itibarıyla uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekora ulaştı. 19 Nisan 2023 Çarşamba günü dış hatlarda toplam bin 460 uçuş gerçekleştirilirken, dış hatlarda 148 bin 958 yolcu, iç hatlarda ise 59 bin 108 yolcu olmak üzere toplamda 208 bin 66 yolcu seyahat etti. Böylelikle 8 Temmuz 2022’de gerçekleştirmiş olduğu bin 422 uçuş sayısını da gerisinde bırakarak kendi rekorunu kırdı.