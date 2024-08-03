İstanbul Havalimanı, yük ve yolcu taşımacılığında Avrupa’nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI EUROPE) 2024 yılı Haziran ayı için hava trafiği raporunu açıkladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı, COVID-19 dönemi ile 2024'ün ilk yarısı kıyaslandığında yolcu trafiğinde yüzde 18,1, en yüksek artış gerçekleşen havalimanları arasında Avrupa’da zirvede yer aldı. İstanbul’u yüzde 9,8 artışla Roma, yüzde 8,3 artışla Madrid, yüzde 5,1 artışla Barselona ve yüzde 2,8 artış ile Londra izledi.

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre, 2024'ün ilk yarısı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise İstanbul Havalimanı, yük trafiği bakımından en iyi performansı gösteren ilk 10 Avrupa havalimanı arasında da yüzde 32,2 artışla zirvede yer aldı.

Söz konusu dönemde İstanbul’u yüzde 19,3 artışla Madrid, yüzde 15,8 artışla Londra-Heathrow, yüzde 15 artışla Liège ve yüzde 12,2 artışla Milan-Malpensa izledi.