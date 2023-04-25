İstanbul Havalimanı’na seçim sandıkları konuldu.

Hüseyin ASLIYÜCE

Dış hatlar geliş ve gidiş katına seçim sandıkları konuldu

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı türk vatandaşların oy vermesi için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde gelen ve giden yolcu katlarında sandıklar ve oy kabinleri kuruldu.

Seçmenler 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre ise 27 Nisan Perşembe günü itibariyle oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar devam edecek. Seçimler bittikten sonra ise oy sayımları da Havalimanı içinde önceden belirlenmiş alanda yapılacak