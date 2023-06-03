İstanbul Havalimanı'na ‘Yılın Havalimanı’ ödülü

Hüseyin ASLIYÜCE

Bu yıl 49’ncusu düzenlenen Havayolu Endüstrisi başarı ödülleri (Airline Industry Achievement Awards’ın) galası İstanbul’da gerçekleşti.

İGA İstanbul Havalimanı, AviationWeek Network tarafından ‘Yılın Havalimanı’ ödülüne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törende İGA CEO’su Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.

Konuya ilişkin İGA’nın resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, “Dünyaya açılan kapı olarak bizi tercih eden misafirlerimize eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.” denildi.

Yılın havayolu Singapore Airlines

Singapore Airlines, İstanbul’da düzenlenen Hava Yolu Endüstrisi Başarı ödülleri töreninde ‘Yılın Havayolu’ seçildi.

Singapore Airlines'ın (SIA), 49. Air Transport World (ATW) Hava Yolu Endüstrisi Başarı ödülleri’nde ‘Yılın Havayolu’ seçildi. Böylece SIA'nın bu prestijli hava yolu endüstrisi ödüllerinin en yüksek ödülünü almış oldu.

Singapur Airlines CEO’su Goh Choon Phong ödülünü dün İstanbul Grand Cevahir Oteli’nde düzenlenen etkinlikte, Air Transport World ve Group Air Transport Baş Editörü Karen Walker’dan aldı.

Havayolundan yapılan açıklamada, “Bu ödül, SIA’nin güçlü bir zeminde kalarak sınırlar açıldığında pazara güçlü bir şekilde yeniden girmesini ve COVID-19 salgınına hızlı ve kararlı tepkisini onurlandırmaktadır. SIA, stratejik hava yolu ortaklıkları ve çok merkezli stratejisi ile yolcu kapasitesini hızlı bir şekilde geri kazanarak, yoğun talebi karşılayıp rekor yolcu doluluk faktörlerine ulaştı.” denildi.

Singapore Airlines CEO’su Goh Choon Phong ise şunları kaydetti: “Bu ödül, Singapore Airlines’daki herkesin yılmaz ruhunun bir kanıtıdır. Meslektaşlarım, son birkaç yılda pandeminin derinliklerinde gezinirken sarsılmaz bir direnç gösterdiler ve kendilerini uluslararası yolcu seyahati yeniden başladığında eskisinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmamızı sağlamaya adadılar. Ödül aynı zamanda SIA marka taahhüdümüzün üç ayağı olan ürün liderliği, hizmet mükemmelliği ve ağ bağlantısına olan sıkı bağlılığının bir takdiridir. Müşterilerimizin uçtan uca yolculuklarında beklentilerini aşmak ve hava yolu endüstrisinde yeni standartlar belirlemek için çaba göstermeye devam edeceğiz.”