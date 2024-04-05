İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

Havayolunu kullanarak Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil merkezlerinde gitmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu. Türk Hava Yollar, Pegasus ve AJet yolcu talebini karşılamak için iç ve dış hatlarda 217 ek sefer koyarken, İGA İstanbul Havalimanı’nda tam kadro ile yolcuları ağırlamaya hazır.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil merkezlerinde gitmek isteyen yolcular havalimanlarında hareketlilik oluşturdu. Yolcular iç hatlarda daha çok Bodrum, Adana, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Ordu-Giresun Trabzon’a seyahat ederken dış hatlarda da Ercan, Şharm el şeyh, Dobrovnik, Saraybosna ve Roma’ya seyahat ediyor.

Bugün bin 404 uçuş yapılacak

Bugün bin 404 uçuşun yapılacağı İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcuların sorunsuz bir seyahat yaşaması için tüm önlemler aldı. Havalimanın bugün yapılacak seferlerde 269 bin 88 yolcuya ev sahipliği yapılması bekleniyor. Havalimanından 9 Nisan Salı günü ise bin 416 uçuş planlanıyor.

Havayolu şirketleri 217 ek sefer koydu

Yolcu talebini karşılamak için havayolu şirketleri bayram tatili haftasını kapsayan 5-15 Nisan tarihleri arasında toplam 217 ek sefer koydu. Türk Hava Yolları (TYH) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklama göre, 5-14 Nisan tarihleri arasında 6’sı AJet olmak üzere toplam 85 ilave sefer planladı. Pegasus Hava Yolları ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 5-15 Nisan tarihlerinde iç ve dış hatlarda toplam 132 ek sefer düzenleyecek.