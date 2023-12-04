İstanbul Havalimanı’nda hizmet verilen havayolu şirketi 100’e ulaştı
İstanbul Havalimanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılında 100 havayolu hedefine ulaştı.
İstanbul Havalimanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılında 100 havayolu hedefine ulaştı.
Yakın zamanda Tayland'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Thai Airways ile hizmet verdiği şirket sayısını 99’a çıkaran İstanbul Havalimanı, Çinli havayolu şirketi Air China ile de anlaştı.
Şirketin uçuşlara başlamasıyla hizmet verilen havayolu şirketi sayısı 100’e ulaştı. 100'ncü havayolu şirketi Çinli Air China’nın ilk etapta Pekin'den İstanbul'a karşılı sefer düzenleyecek.
Çinli havayolu şirketinin kısa bir süre içinde İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlara başlaması bekleniyor.