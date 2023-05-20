İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde kurulan sandıklarda yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullanmaya başladı. Vatandaşlar 7 gün 24 saat süre ile oy kullanılabilecek.

İstanbul Havalimanı’nda dış hatlar terminalinde seçmenler 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre ise yurt dışı temsilciliklerde de oy verme işlemleri bugün başladı. 24 Mayıs'a kadar sürecek Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.