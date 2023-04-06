İstanbul Havalimanı’nda seçim hazırlıkları başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Yurt dışı seçmenler, 14 Mayıs yapılacak olan seçimler için İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta 27 Nisan'dan itibaren oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlanın sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda oy vermesi için hazırlıklar başlandı. İstanbul Havalimanı Dış hatlar terminali geliş ve gidiş katlarında sandıkların kurulacağı alanlar belirlendi. Seçmenler, 27 Nisan saat 08.00'dan itibaren oy kullanabilecek.

YSK Daire Başkanı Harun Özkan'ın başında olduğu heyet, bugün İstanbul Havalimanı'ndaki seçim hazırlıklarını denetledi. YSK heyetine, aralarında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın da bulunduğu havalimanı yöneticileri eşlik etti.

Yurtdışından gelen oy torbaları İstanbul Havalimanı’nda muhafaza edilecek. Yurt dışında kurulacak sandıklarda kullanılacak ve Türkiye'ye getirilecek oyların İstanbul Havalimanı'nda muhafaza edileceği özel odayı da inceledi. Özel odanın kapısında 7 adet kilit bulunuyor.

“Hazırlıklarımız tamam“

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, Havalimanı’nda görev yapan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK heyetiyle havalimanındaki hazırlıkları yerinde incelediklerini belirtti. Haktankaçmaz, "Burada yurt dışında kayıtlı seçmenler oy kullanacak. Yurt dışında kullanılan oyların İstanbul Havalimanı üzerinden aktarılmasıyla ilgili planlamalar var. Ağırlıklı olarak bu işler İstanbul Havalimanı üzerinden yürütülecek. Hazırlıklarımız tamam. Bir sorun öngörmüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olan sonuç neyse onu da hep birlikte bekleyeceğiz." dedi.

Havalimanında yapılan hazırlıklar hakkında açıklamada bulunan Haktankaçmaz, "Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre 27 Nisan sabah itibariyle oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi bittiği güne kadar da devam edecek. 6'sı gelen 6'sı ise giden katında olmak üzere toplam 12 sandık kurulacak. Seçimler bittikten sonra oy sayımları da burada yapılacak. Tabii ki seçim hakimlerinin gözetiminde ve onların başkanlığında heyetle bu işler yapılacak. Biz idari olarak o işlemlerin dışındayız. Biz sadece seçim güvenliğinin sağlanmasıyla sorumlu olacağız" şeklinde konuştu.