İstanbul Havalimanı’nda seçim sandıkları yeniden hazır

Hüseyin ASLIYÜCE

Dış hatlar geliş ve gidiş katına seçim sandıkları hazır. Yüksek Seçim Kurulunun 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını bildirip 28 Mayıs’ta tekrardan oylama yapacağını bildirdi. Bu durumun ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy vermesi için dış hatlar terminalinde 6'sı geliş katında, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre ise 20 Mayıs Cumartesi günü itibariyle oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar devam edecek. Seçimler bittikten sonra ise oy sayımları da Havalimanı içinde önceden belirlenmiş alanda yapılacak