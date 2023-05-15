İstanbul Havalimanı’nda seçim sonuçları

Hüseyin ASLIYÜCE

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında oy verme noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda 18 bin 81 geçerli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511 oyla birinci, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 1 oyla ikinci, Sinan Oğan 417 oyla üçüncü, Muharrem İnce ise 152 oyla dördüncü sırada yer aldı.

Oyların 28'inci dönem milletvekili genel seçiminde geçerli oy kullanımı ise 17 bin 968 bu sonuçlara göre oy dağılımı ise şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 bin 424, AK Parti (AK),6 bin 321 İyi Parti (İP), bin 191 Yeşil Sol Partisi(YSP), bin 10, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bin 151 oy, Yeniden Refah Partisi (YRP) 285, Zafer Partisi 229, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 819, Anavatan Partisi (ANAP) 14, Genç Parti 17 ve Vatan Partisi 10 oy aldı.