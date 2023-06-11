İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların rekoru

Hüseyin ASLIÜYCE

İstanbul Havalimanı’nda bugün, dönüş yoğunluğu başladı. Havayolunu kullanan taraftarların, bugün planlanan toplam bin 749 uçuşunun kayıtlara geçmesi bekleniyor. Bugünkü uçuşlarda seyahat edecek yolcu sayısının ise, toplam 250 bin 977 kişi olması bekleniyor.

İstanbul Havalimanına 214 özel jet iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nın Genel Havacılık Terminali'nde de, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali organizasyonu için özel jet yoğunluğu yaşandı. Genel havacılık terminalinden, 214 özel jet için başarılı bir operasyona ev sahipliği yapıldı. Şu ana kadar, 152 özel jet İGA İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

9 Haziran 2023 Cuma günü, 226 bin 813 yolcu ve toplam bin 594 uçuşa ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda, daha önce 23 Nisan 2023 tarihinde elde ettiği günlük bin 548 uçuş rekoru geride bırakıldı.