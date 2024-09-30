İstanbul Havalimanı'ndan Romanya'nın Braşov kentine direkt uçuşlar başladı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, İstanbul Havalimanı ile Romanya'nın Braşov kenti arasında direkt seferlerin başladığını duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rumen hava yolu şirketi Fly Lili'nin çarşamba, cuma ve pazar günü olmak üzere haftada üç gün İstanbul-Braşov arasında karşılıklı seferler düzenleyeceği belirtildi.