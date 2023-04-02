İstanbul Havalimanı’nın 86. havayolu airBaltic oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Letonya’nın başkenti Riga’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus 220-300 tipi uçakla 118 yolcu saat 15.00 sıralarında geldi. İlk sefer için dış hatlar gelen yolcu katı D5 kapısında bir tören düzenlendi. Törene İGA İstanbul Havalimanı rota geliştirme bölüm sorumlusu Maria Yıkılmaz , airBaltic satış müdürü Jevgenij Kozyrev ve yetkililer katıldı.

İlk uçuş ile ilgili açıklama da bulunan airBaltic Başkanı ve CEO’su Martin Gauss, “Bu yıl yaz sezonumuzu resmi olarak açmaktan ve güzel İstanbul’u Letonya’nın Riga kentindeki ana üssümüze bağlayan direkt uçuşları başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni bağlantının, Türkiye’deki yerel gezginlerin Baltık’taki evimizi ziyaret etmelerine ve Riga’nın sunduğu zengin tarihi, canlı sanatı ve çok yönlü deneyimleri keşfetmelerine olanak sağlayacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Havayolu şirketi İstanbul Havalimanı ile Riga Uluslararası Havalimanı arası karşılık hafta 4 sefer düzenleyecek. Seferler Airbus A220-300 tipi uçaklarla yapılacak. Merkez ofisi Riga Uluslararası Havalimanı’nda bulunan airBaltic; Riga, Tallinn, Vilnius ve Tampere’den 70’ten fazla noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Havayolunu Avrupa, İskandinavya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve OrtaDoğu’da bağlantılar sunuyor.