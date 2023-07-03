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İstanbul Havalimanı’nın 92. havayolu Armenian Airlines oldu

Ermenistan merkezli havayolu şirketi İstanbul - Erivan seferlerine başladı. İlk sefer ile 113 yolcu İstanbul’a geldi. Böylelikle İstanbul Havalimanı’ndan uçuş yapan havayolu sayısı 92’ye çıktı.

Haber Merkezi
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Hüseyin ASLIYÜCE
 
Ermenistan’ın Başkenti Erivan’dan  İstanbul Havalimanı’na gelen Armenian Havayollarına ait JL-400 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçak 113 yolcusu ile saat 21:00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi. C1 kapısına gelen yolcular İGA yetkilileri tarafından çiçeklerle karşıladı. 

Armenian Airlines uçuşları  haftanın iki günü (Pazar ve Çarşamba) Erivan – İstanbul olarak karşılıklı A321 tipi uçaklarla seferlerini düzenlenecek.

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