İstanbul Havalimanı’nın 92. havayolu Armenian Airlines oldu
Ermenistan merkezli havayolu şirketi İstanbul - Erivan seferlerine başladı. İlk sefer ile 113 yolcu İstanbul’a geldi. Böylelikle İstanbul Havalimanı’ndan uçuş yapan havayolu sayısı 92’ye çıktı.
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Hüseyin ASLIYÜCE
Ermenistan’ın Başkenti Erivan’dan İstanbul Havalimanı’na gelen Armenian Havayollarına ait JL-400 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçak 113 yolcusu ile saat 21:00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi. C1 kapısına gelen yolcular İGA yetkilileri tarafından çiçeklerle karşıladı.
Armenian Airlines uçuşları haftanın iki günü (Pazar ve Çarşamba) Erivan – İstanbul olarak karşılıklı A321 tipi uçaklarla seferlerini düzenlenecek.