İstanbul Havalimanı’nın her 1 TL’lik yatırımı 5,6 TL'lik sosyal etki yarattı

İGA İstanbul Havalimanı, sosyal yatırım programı kapsamında gerçekleştirdiği projelerin etkisini ölçümlediği Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI) Raporunu yayınladı. Social Return on Investment (SROI), Türkçe adıyla ‘Yatırımın Sosyal Getirisi’, bir proje ya da faaliyet için yapılan yatırım neticesinde elde edilen sonuçların değerinin parasal ifadesi anlamına geliyor. SROI, sosyal etkiyi yönetmek ve maksimize etmek için yaygın olarak kullanılan bir sosyal etki analizi çerçevesi olarak tüm dünyada öne çıkıyor.



İGA İstanbul Havalimanı, Sosyal Yatırım Programı kapsamında, havalimanı çevresindeki dokuz komşu mahallenin sosyoekonomik açıdan kalkınmasını destekliyor ve aynı zamanda ileri ve geri dönüşüm faaliyetleri ile çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. 2022 yılında, Brika Sürdürülebilirlik ve Etkiyap iş birliğinde hazırlanan SROI Sosyal Etki Analizi’nde, İGA tarafından hayata geçirilen Sosyal Yatırım Programı kapsamındaki her 1 TL’lik yatırımın 5,6 TL değerinde sosyal etki yarattığı ortaya koyuldu. Bu noktada paydaşların gözünde en yüksek değer yaratan kazanımlar ise özgüven artışı, duygusal esenlik ve sosyal çevre edinme plana çıktı.

Bölgelerinin sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı hedefliyor

Rapor, uygulanan projeler ve paydaş diyaloğu yoluyla gerçekleştirilen sosyal değişimi de detaylandırıyor. İGA, Sosyal Yatırım Programı kapsamında farklı paydaş kesimlerine yönelik olarak tasarladığı etkinlikler ile havalimanı çevresindeki yerleşimlerin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Programın hedeflediği çevre halkı, yerel kadınlar ve yerel genç nüfus olmak üzere iki ayrı kategoride ele alınıyor.



İGA 2017 ve 2021 yılları arasında, programın iki odak noktası olan ‘bölgesel gelişim ile ileri dönüşüm’ ve ‘geri dönüşüm’ kapsamında, Sosyal Yatırım Programı’nın dört ana aktivitesi ile bir alt aktivitesini hayata geçirdi.



İGA İstanbul Havalimanı’nın Sosyal Yatırım Programı SROI Raporu, Türkiye’de Social Value International (SVI) tarafından doğrulanmış yalnızca sekiz analizden biri ve özel sektör adına yapılmış en kapsamlı etki ölçümlemelerinden olması itibarıyla önem taşıyor.