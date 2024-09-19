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Lübnan, uçuşlarda çağrı cihazını yasakladı

İsrail'in Lübnan'da kullanılan çağrı cihazlarını patlatmasının ardından Lübnan Sivil Havacılık Otoritesi aldığı kararla yolcuların uçakta ve bagajlarında çağrı cihazı taşımasını yasakladı.

Haber Merkezi
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Lübnan, uçuşlarda çağrı cihazını yasakladı
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Lübnan'da Hizbullah tarafından iletişim için kullanılan çağrı cihazlarını patlatmasının ardından Lübnan’dan uçuş yapan tüm yerli ve yabancı havayollarına Lübnan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından gönderilen yazıda, ikinci bir duyuruya kadar Beyrut Rafic Hariri Havalimanı’ndan uçuş yapacak olan yolcuların uçakta çağrı cihazı ve telsiz taşıması yasaklandı.

Yasağın, yolcuların sadece üzerinde değil, yanlarında bulunan bagajlarda da geçerli olduğu bildirildi.

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