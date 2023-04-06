Lüksemburg’tan İzmir’e ilk uçuş gerçekleşti

Hüseyin ASLİYÜCE

Lüksemburg’un Findel Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na bugün saat 10:30 sıralarında inen LG-855 sefer sayılı Boeing B737-800 tipi uçak ile 186 yolcu İzmir’e geldi

İlk sefer nedeniyle apronda uçağa su takı yapıldı. TAV Havalimanı yetkilileri yolcuları terminalde çiçeklerle karşıladı. Öte yandan Luxair, 26 Ekim 2023 tarihine kadar her perşembe İzmir-Lüksemburg arasında karşılıklı uçuş düzenleyecek.

İlk uçuş ile ilgili konuşan TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı "İzmir Adnan Menderes Havalimanı olarak, beş yıllık bir aradan sonra Lüksemburg'dan gelen ilk uçuşu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.Salgının etkilerinin azalmasıyla 2022'de ivme kazanan direkt uçuş sayımızın 2023'te artarak devam edeceğini öngörüyoruz. İzmir’i dünyaya bağlayacak yeni destinasyonlar için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.