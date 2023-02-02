Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Edremit'teki gösterisinde yaptığı bir espri nedeniyle şikayet edilen ve savcılığın hakkında zorla getirme kararı verdiği televizyon programcısı Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
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Hüseyin ASLIYÜCE
Yeni gösterisinin Akdeniz Turnesi'ne başlamak için, İstanbul Havalimanı’ndan Ankara'ya gitmek üzere iç hat Türk Hava Yolları CIP salonuna gelen Televizyon programcısı Metin Uca, restaurantta yemek yerken göz altına alındı.
Geçtiğimiz aylarda Edremit'te yaptığı gösterideki esprileri nedeniyle şikayette bulunulan ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Metin Uca'nın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.