Oyuncusu ölen kadın voleybol takımı italya’ya döndü

Hüseyin ASLIYÜCE

Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde bu sabah ölü bulunan Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken, İgor Gorgonzola Novara takımı Milano’ya gitmek üzere saat 13.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kadın voleybol takımı sporcuları ve teknik heyeti, güvenlik kontrolünün ardından bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdı. Basın mensuplarına açıklama yapmayan sporcuların büyük üzüntü yaşadıkları ve mutsuz oldukları görüldü. Türk Hava Yolları'nın TK-1875 sefer sayılı uçağıyla 16.45'de Milano'ya hareket edecek.

Öte yandan voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.