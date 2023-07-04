Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşuna yetişemeyen iki ayrı yolcu izinsiz aprona girdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki yolcu, uçaklarını kaçırdığı için uçuş kapısından aprona atladı. Edilinen bilgiye göre İtalya’ya gitmek için öğlen saatlerinde Havalimanı’na gelen bir yolcu uçağını kaçırdığını anlayınca görevlilerle tartıştı. Yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona çıktı.

Olayın polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri izinsiz aprona çıkan yolcuyu gözaltına aldı.

Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra İstanbul-Tel Aviv uçuşuna gelen baba ve oğlu iki yolcu ise izinsiz aprona çıkmak istedi. Uçağa yetişemeyen baba ve oğlu uçağın yanaştığı köprüden aşağıya atladı. Durum üzerine polisler olay yerine intikal ederek yolcuları yakalayarak gözaltına aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen yolcuların 'Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapıldıktan sonra savcılığa sevk edileceği öğrenildi.